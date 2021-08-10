Суд отклонил очередной запрос Бритни Спирс об ограничении опеки отца

В США суд в очередной раз отклонил запрос поп-певицы Бритни Спирс о незамедлительном рассмотрении вопроса контроля отца-опекуна над ее недвижимостью. Об этом сообщает NBC News.

Судья Бренда Пэнни (Brenda Penny) подчеркнула, что не получила достаточных доказательств, что Джейми Спирс действительно жестоко обращался с дочерью, как она преподносит это в соцсетях. Таким образом, отец знаменитости продолжит управлять недвижимым имуществом 39-летней певицы по крайне мере до следующего судебного заседания, которое запланировано на 29 сентября.

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В конце июля этого года новый адвокат американской поп-зведы Мэтью Розенгарт (Mathew Rosengart) потребовал отстранить ее отца Джейми Спирса от опекунства над дочерью. До этого артистка впервые открыто рассказала в суде о своей жизни. Спирс заявляла, что отец ограничивал ее, и потребовала отстранить его от этих обязанностей.

Отмечается, что на протяжении 13 лет опеки все денежные средства, заработанные певицей, находились под контролем Джейми Спирса. Он также принимал все решения в ее жизни — от финансовых вопросов до выступлений, записей, туров, шоу, а также личных встреч. Позже Джейми Спирс был отстранен от принятия решений, связанных с личной жизнью артистки, но сохранил контроль над ее имуществом.