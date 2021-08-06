Американская поп-певица Бритни Спирс впервые в жизни получила iPad и безмерно обрадовалась этому. Она поделилась своими эмоциями с подписчиками в Instagram в пятницу, 6 августа.

«Я так взволнована! У моих детей такие были, а у меня никогда не было! Это просто великий день. У меня всегда был маленький телефон, а теперь у меня iPad, он в моих руках, и я чувствую, как моя жизнь меняется!» — воодушевленно призналась артистка.

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В конце июля новый адвокат американской певицы Бритни Спирс Мэтью Розенгарт потребовал отстранить ее отца Джейми Спирса от опекунства над дочерью. Месяцем ранее артистка впервые открыто рассказала в суде о своей жизни. Спирс пожаловалась, что отец злоупотребляет правами опекуна, и потребовала отстранить его от этой должности.

На протяжении 13 лет все деньги, которые зарабатывала Бритни, находились под контролем Джейми Спирса. Он принимал все решения в ее жизни — от повседневных финансовых вопросов до выступлений, записей, туров, шоу и даже личных встреч. Позже Джейми Спирс был отстранен от принятия решений, связанных с личной жизнью артистки, но сохранил контроль над ее финансами.