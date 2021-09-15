Бритни Спирс удалила аккаунт в Instagram после объявления о помолвке

Поп-певица Бритни Спирс удалилась из Instagram после новости о помолвке с Сэмом Асгари

Американская поп-певица Бритни Спирс удалила свою учетную запись в Instagram после объявления о помолвке с бойфрендом Сэмом Асгари. В настоящее время профиль знаменитости в соцсети нельзя просматривать, при переходе на него появляется сообщение «Извините, эта страница недоступна».

Отмечается, что ранее 39-летняя артистка поделилась радостной новостью со своими подписчиками. Она опубликовала на своей странице видеозапись, в котором показала бриллиантовое кольцо весом четыре карата на безымянном пальце. На внутренней стороне платинового ободка выгравирована надпись Lioness («Львица») — так Асгари называет невесту. Сообщалось, что украшение было изготовлено по дизайну нью-йоркского ювелира Романа Маляева.

До сих пор точно не известно, с чем связано решение американской поп-звезды удалить свой Instagram-аккаунт. В соцсети у Спирс было свыше 34 миллионов подписчиков.

Пара познакомилась в 2016 году на съемках клипа исполнительницы на песню Slumber Party, в котором Асгари участвовал в качестве актера. Возлюбленные состоят в отношениях уже пять лет.