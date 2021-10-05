Вышел первый трейлер приквела «Игры престолов»

Студия HBO выпустила первый трейлер приквела к «Игре престолов» — сериала «Дом Дракона»

Студия HBO выпустила первый трейлер сериала «Дом Дракона», события которого происходят за 200 лет до описанных в «Игре престолов». Ролик был опубликован на видеохостинге YouTube.

Предстоящий многосерийный фильм основан на романе Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь». Приквел к оригинальному шоу расскажет о династии Таргариенов на пике ее правления в Вестеросе.

Премьера сериала состоится весной 2022 года на HBO. Точная дата выхода проекта пока не известна.

О начале съемок «Дома дракона» стало известно 27 апреля этого года. Сериал станет одним из шести спин-оффов «Игры престолов».

