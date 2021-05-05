Появились первые кадры со съемок приквела «Игры престолов»

В сети появились первые кадры со съемок сериала «Дом дракона», который является приквелом «Игры престолов». Фото опубликованы в Twitter-аккаунте проекта.

Всего было выложено три снимка, на которых запечатлены Рейнира и Деймон Таргариены, Корлис Веларион («Морской Змей»), а также Алисента и Отто Хайтауэры.

О начале производства «Дома дракона» на телеканале HBO стало известно 27 апреля. События сериала разворачиваются примерно за 300 лет до «Игры престолов». Сериал покажет Дом Таргариенов на пике его правления в Вестеросе.

Шоураннерами проекта выступают Райан Кондал («Колония») и Мигель Сапочник («Битва Бастардов»). Последний займет кресло режиссера пилотного и некоторых других эпизодов. Отмечается, что композитор «Игры престолов» Рамин Джавади вернется, чтобы записать музыку для нового сериала.

Премьера «Дома дракона», основанного на книге американского писателя Джорджа Мартина «Огонь и кровь», состоится на HBO Max в 2022 году.