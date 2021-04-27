HBO запустил в производство приквел «Игры престолов»

Телеканал HBO запустил в производство сериал «Дом дракона», который является приквелом «Игры престолов», сообщается в Twitter-аккаунте проекта.

В сети появились закулисные фотографии актеров, собравшихся за столом для первой читки сценария. На закадровых фото представлен весь основной актерский состав, включая Пэдди Консидайна, который сыграет короля Визериса Таргариена, и Оливию Кук, которая предстанет в образе Алисенты Хайтауэр.

События «Дома Дракона» разворачиваются примерно за 300 лет до «Игры престолов». Сериал покажет Дом Таргариенов на пике его правления в Вестеросе. Шоураннерами проекта выступают Райан Кондал («Колония») и Мигель Сапочник («Битва Бастардов»). Последний займет кресло режиссера пилотного и некоторых других эпизодов. Отмечается, что композитор «Игры престолов» Рамин Джавади вернется, чтобы записать музыку для нового сериала.

Премьера «Дома дракона», основанного на книге американского писателя Джорджа Мартина «Огонь и кровь», состоится на HBO Max в 2022 году.

Ранее сообщалось, что вселенная сериала «Игра престолов» расширится еще на три спин-оффа, помимо «Дома Дракона». Первое ответвление, получившее название «Девять плаваний», расскажет о морских приключениях Корлиса Велариона. Второй спин-офф имеет на данный момент рабочее название «Десять тысяч кораблей». Главной героиней сериала станет королева ройнаров Нимерия, которая после поражения в ройнаро-валирийской войне возглавила исход своего народа на юг Вестероса. Третий проект озаглавили как «Блошиное дно». В нем сюжет развернется в трущобном квартале Королевской Гавани.