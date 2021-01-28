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HBO Max задумал снять мультсериал по мотивам «Игры престолов»

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Фото: Mike Blake / Reuters

Стриминговая платформа HBO Max задумала снять мультсериал по мотивам «Игры престолов». Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на источники.

Новый проект планируется как расширение вселенной «Игры престолов» и пока что находится на ранних стадиях разработки.

Переговоры со сценаристами уже начались, однако пока никаких соглашений заключено не было. Как отмечает издание, сохраняется вероятность, что анимационный сериал так и не будет создан. Представители платформы отказались прокомментировать информацию.

Ранее в январе сообщалось, что телеканал HBO выпустит еще один приквел «Игры престолов». Новое шоу будет основано на серии фэнтезийных новелл «Повести о Дунке и Эгге» американского писателя Джорджа Мартина. Перед этим генеральный директор кинокомпании Warner Bros. Джейсон Килар анонсировал съемки «Дома дракона» — приквела по вселенной «Игры престолов».

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