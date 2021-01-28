HBO Max задумал снять мультсериал по мотивам «Игры престолов»

Стриминговая платформа HBO Max задумала снять мультсериал по мотивам «Игры престолов». Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на источники.

Новый проект планируется как расширение вселенной «Игры престолов» и пока что находится на ранних стадиях разработки.

Переговоры со сценаристами уже начались, однако пока никаких соглашений заключено не было. Как отмечает издание, сохраняется вероятность, что анимационный сериал так и не будет создан. Представители платформы отказались прокомментировать информацию.

Ранее в январе сообщалось, что телеканал HBO выпустит еще один приквел «Игры престолов». Новое шоу будет основано на серии фэнтезийных новелл «Повести о Дунке и Эгге» американского писателя Джорджа Мартина. Перед этим генеральный директор кинокомпании Warner Bros. Джейсон Килар анонсировал съемки «Дома дракона» — приквела по вселенной «Игры престолов».