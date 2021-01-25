HBO выпустит сериал о Гарри Поттере

Американская телекомпания HBO выпустит сериал по мотивам приключений волшебника Гарри Поттера. Об этом сообщил журнал Hollywood Reporter.

По информации издания, сейчас компания вместе с владеющей франшизой киностудией Warner Bros. ищет сценаристов и обсуждает с ними идеи для нового сериала. Однако стороны только ведут переговоры, никаких соглашений не было заключено.

Как отмечает журнал, воплощению проекта в жизнь могут помешать несколько обстоятельств: Джоан Роулинг, автор книг о Гарри Поттере, должна одобрить идею создания сериала, а затем компаниям необходимо договориться с медиакорпорацией NBCUniversal, владеющей контрактом на трансляцию фильмов и разнообразного контента, связанного с Гарри Поттером.

В октябре прошлого года в центре Лондона на площади Лестер-сквер открыли памятник юному волшебнику Гарри Поттеру, герою книг британской писательницы Джоан Кинг Роулинг. Бронзовый памятник установили возле кинотеатра «Одеон», где в 2001 году состоялась премьера одноименного фильма, главную роль в котором сыграл британский актер Дэниэл Рэдклифф.

Серия книг о Гарри Поттере выходила с 1997 по 2007 год. Романы были экранизированы в восьми фильмах — заключительную часть было решено разбить на две киноленты. Книги были выпущены тиражом свыше 400 миллионов экземпляров и переведены на 65 языков мира.