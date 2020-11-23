Дневники Алана Рикмана издадут отдельной книгой

Дневник британского актера театра, кино и телевидения Алана Рикмана издадут отдельной книгой. Об этом сообщает The Guardian.

Опубликовать произведение планируют в 2020 году. В книгу войдут 27 томов рукописных дневников артиста, которые он вел на протяжении 25-ти лет.

В своих заметках исполнитель роли Северуса Снегга в серии фильмов про Гарри Поттера описывал различные истории со съемок франшизы. Также актер делился мыслями о политике, дружбе и актерском мастерстве.

Вести рукописные дневники Рикман стал в начале 1990-х годов, планируя в будущем издать их в форме книги. Права на его рукописи приобрело издательство Canongate.

В мае 2017 году британская писательница Джоан Роулинг извинилась перед читателями за смерть Северуса Снегга, роль которого исполнил Рикман. В январе 2017 года в честь Снегга ученые назвали новый вид краба.

Алан Рикман умер 14 января 2016 года от рака легких. Он сыграл более чем в 50 фильмах.

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