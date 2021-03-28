Автор «Игры престолов» заключил контракт с HBO

Американский писатель Джордж Мартин, по серии романов которого снят сериал «Игра престолов», заключил контракт с телеканалом HBO. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Источники рассказали, что писатель заключил сделку на «восьмизначную сумму», его контракт рассчитан на пять лет. По информации издания, Мартин будет разрабатывать новые программы для телеканала и его стриминговой платформы HBO Max.

Отмечается, что автор «Игры престолов» будет работать не только над теми сериалами, действие которых происходит во вселенной «Песни льда и пламени». В частности, Мартин выступит исполнительным продюсером сериалов «Кто боится смерти» по роману Ннеди Окорафор и «Дорожные знаки», который станет экранизацией произведения Роджера Желязны.

Ранее стало известно, что вселенная сериала «Игра престолов» расширится еще на три спин-оффа, помимо намеченного на 2022 год проекта «Дом дракона». Отмечается, что все три проекта находятся в стадии разработки. Пока неизвестно точно, что из этого попадет в эфир.