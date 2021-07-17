По мотивам «Игры престолов» снимут еще два сериала

HBO Max задумал снять еще два сериала по мотивам «Игры престолов»

Стриминговый сервис HBO Max планирует выпустить еще два сериала по мотивам саги «Игра престолов». Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Один из проектов повествует о Золотой империи Йи Ти — далекой земле, расположенной у юго-восточных границ мира. Прообразом этого государства стал средневековый Китай.

По информации источников издания, второй анимационный проект — «Блошиное дно» — рассказывает о трущобах Королевской Гавани. Впрочем, перспективы выхода данного сериала пока туманны.

27 апреля стало известно о начале производства сериала «Дом дракона». События телешоу разворачиваются примерно за 300 лет до «Игры престолов». Сериал покажет Дом Таргариенов на пике его правления в Вестеросе. Шоураннерами проекта выступают Райан Кондал и Мигель Сапочник. Последний займет кресло режиссера пилотного и некоторых других эпизодов. Композитор «Игры престолов» Рамин Джавади вернется, чтобы записать музыку для нового сериала. Премьера «Дома дракона», основанного на книге американского писателя Джорджа Мартина «Огонь и кровь», состоится на HBO Max в 2022 году.