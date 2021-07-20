Съемки приквела «Игры Престолов» приостановили из-за коронавируса

Канал HBO приостановил съемки приквела «Игры престолов» сериала «Дом дракона». Об этом сообщает Deadline.

Отмечается, что производство шоу было временно остановлено из-за выявленного случая заражения коронавирусной инфекцией в съемочной группе. Имя заболевшего члена команды не озвучивается. Он отправится на карантин, а остальные сотрудники проекта пройдут тестирование. Работа над шоу ориентировочно возобновится 21 июля.

На данный момент приквел «Игры престолов» снимают в Великобритании, а его премьера намечена на 2022 год. Производство фэнтези-саги началось в апреле.

В новом шоу от HBO расскажут о правлении династии Таргариен в Вестеросе за 300 лет до событий «Игры престолов». Проект стал одним из шести спин-оффов оригинального сериала.