Женщина погибла из-за отказа делать ей аборт в Польше

30-летняя беременная женщина, жительница польского города Пщица, погибла в результате септического шока, начавшегося после отхождения околоплодных вод. Ей отказывались делать аборт даже несмотря на то, что у плода были врожденные пороки. Произошедшее спровоцировало массовые протесты в Польше, пишет Associated Press (AP).

Женщину госпитализировали на 22 неделе беременности из-за отхождения околоплодных вод. В больнице врачи подтвердили, что у плода есть врожденные пороки — в частности, врачи отмечали недостаток амниотической жидкости. В результате плод погиб, а у женщины начался септический шок. Она умерла спустя 24 часа после отхождения вод.

У погибшей остались муж и дочь. Адвокат ее семьи сообщил, что женщина связывалась с родственниками и рассказывала, что врачи не стали прерывать беременность и воздерживались от экстренного аборта до смерти плода, даже несмотря на то, что опасность угрожала самой женщине.

По словам адвоката, медики действовали в рамках нового закона, согласно которому прервать беременность нельзя даже при наличии неизлечимых болезней у плода. Аборт допустим, только если есть угроза жизни и здоровью матери. Сами представители больницы заявили, что заботились о здоровье и жизни пациентки и плода, действуя в рамках закона.

В ряде польских городов прошли протесты. Демонстрантки требуют ослабить закон об абортах.