МВД подтвердило задержание сбежавшего из психбольницы члена банды Басаева

УМВД России по Астраханской области подтвердило задержание сбежавшего из-под стражи в психбольнице члена банды Басаева — Магомеда Алханова. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

«2 ноября в Астрахани задержан следственно арестованный по части 2 статьи 209 УК РФ, статьи 279 УК РФ, статьи 317 УК РФ Магомед Алханов, совершивший побег из-под стражи из специального медицинского учреждения 26 октября текущего года», — говорится в сообщении.

Как отмечает РИА Новости, Алханов был задержан в кафе в Трусовском районе областного центра благодаря местным жителям. Они опознали преступника и сообщили в полицию.

27 октября сообщалось, что Алханов во время прогулки в астраханской психиатрической больнице отогнул армированный прут перекрытия крыши, проник за территорию учреждения и сбежал. Его объявили в федеральный розыск. В психиатрическую больницу Алханова поместили для проведения судебно-психиатрической экспертизы.

Он был задержан в середине июня 2021 года за участие в нападении на военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты Псковской дивизии ВДВ в феврале 2000 года.