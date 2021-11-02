Сбежавшего из психбольницы члена банды Басаева поймали

В Астрахани поймали предположительного члена банды Басаева, который сбежал из психбольницы

Сбежавший из психбольницы член банды Басаева предположительно пойман в Астрахани — МВД в настоящее время проверяет его личность во избежание ошибки. Об этом во вторник, 2 ноября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по Астраханской области.

По данным полиции, в настоящий момент проводятся «мероприятия по отождествлению его личности». В поимке принимали участие сотрудники МВД и УФСБ по региону.

Алханов во время прогулки в астраханской психиатрической больнице 27 октября отогнул армированный прут перекрытия крыши, проник за территорию учреждения и сбежал. Его объявили в федеральный розыск. В психиатрическую больницу Алханова поместили для проведения судебно-психиатрической экспертизы.

Он был задержан в середине июня 2021 года за участие в нападении на военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты Псковской дивизии ВДВ в феврале 2000 года.