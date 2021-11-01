Сбежавший из психбольницы член банды Басаева попал на камеры наблюдения

Сбежавший из астраханской психбольницы член банды Шамиля Басаева Магомед Алханов был снят камерами наблюдения в продуктовом магазине. Фотографии разыскиваемого в понедельник, 1 ноября, публикует региональное управление МВД.

Беглец, по-видимому, зашел в магазин за продуктами и попал на видео в тот момент, когда расплачивался с кассиром. На нем была длинная черная куртка с капюшоном и спортивный костюм черного цвета, лицо он скрывал под медицинской маской. По данным силовиков, находящийся в розыске мужчина не снимает ее даже на улице.

27 октября Алханов во время прогулки в психиатрической больнице отогнул армированный прут перекрытия крыши, проник за территорию учреждения и сбежал. Его объявили в федеральный розыск. В психиатрическую больницу Алханова поместили для проведения судебно-психиатрической экспертизы.

Он был задержан в середине июня 2021 года за участие в нападении на военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты Псковской дивизии ВДВ в феврале 2000 года.