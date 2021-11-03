Продлен прием заявок на соискание премии Russian Creative Awards

Дирекция «Российской креативной недели» совместно с АНО «Креативная экономика» и при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объявили о переносе срока окончания приема заявок на первую Национальную премию в сфере креативной экономики России Russian Creative Awards. Принять участие в конкурсе можно до 5 ноября включительно.

Премия ставит своей целью выявить и поддержать проекты с инновационным походом, оказавшие существенное влияние на развитие креативных отраслей в России, а также профессионалов, чьи инициативы привлекли внимание сообщества и массовой аудитории и произвели мощный социокультурный эффект.

«В декабре в России впервые пройдет вручение Национальной премии в сфере креативных индустрий, в которой все номинации кросс-отраслевые и это крайне важно. Мы получаем много вопросов о том, как лучше представить своего кандидата или проект, а также большое количество просьб об увеличении сроков подачи. Нам важно, чтобы в премии приняли участие как можно больше достойных номинантов, и все успели подать проекты. Поэтому совместно с членами Гильдий «Российской креативной недели» мы приняли решение о продлении заявочной кампании», — отметила директор «Российской креативной недели» и ФГБУ «Роскультцентр» Марина Абрамова:

Прием заявок ведется на сайте rc-awards.ru.

Лауреаты премии будут выбраны в 10 кросс-индустриальных номинациях:

Продюсер года в сфере креативных индустрий

Менеджер года в сфере креативных индустрий

Меценат года (вклад в развитие креативных индустрий

Стартап года / Прорыв года

Образовательный проект в сфере креативных индустрий

Креаполис года (креативный кластер/пространство)

Новый культурный код

Креативный регион года

Лучший креативный проект из сырьевого бизнеса

Коллаборация года в сфере креативных индустрий

Экспертный совет премии сформирует шорт-лист из 50 номинантов. Победителей выберет Большое жюри премии – медийные персоны, признанные лидеры изменений и популяризации креативных индустрий. Основным критерием станет общественный резонанс – обсуждение и признание номинанта в СМИ и профессиональном сообществе. В работе Большого жюри уже подтвердили участие режиссер и глава компании Bazelevs Тимур Бекмамбетов, генеральный директор «Национальной медиа группы» Светлана Баланова, директор Государственного Эрмитажа Борис Пиотровский, руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин, генеральный директор российского общества «Знание» Максим Древаль и другие.

Торжественная церемония вручения первой Национальной премии в сфере креативных индустрий России состоится 18 декабря в КЗ «Зарядье» и завершит Международный год креативной экономики в целях устойчивого развития, провозглашенный ООН.

Лауреаты премии получат национальное признание, денежные призы от спонсоров, медиасопровождение и другие возможности для продвижения своего дела. По результатам Премии будет издан специальный сборник «Russian Creative Awards: лучшие среди равных», который будет распространяться на всех крупных мероприятиях в сфере креативных индустрий России.

