ВОЗ: число умерших от COVID-19 в мире превысило 5 млн, а заразились почти 247 млн

Число умерших от коронавируса в мире превысило пять миллионов. Об этом сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Отмечается, что в ВОЗ поступили сведения о 246 951 274 инфицированных коронавирусом и 5 004 855 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 347 703, летальных исходов — на 5981.

Наибольшее число смертей зафиксировано в США — 740 366 человек. На втором месте оказалась Бразилия с показателем в 607 824 погибших. На третьем месте — Индия, там от коронавируса скончались 458 880 человек.

Ранее международная группа исследователей выделила пять генов, которые более активны у молодых людей с тяжелыми симптомами COVID-19, чем у людей с менее серьезными симптомами. Результаты научной работы объясняют причины возможных осложнений, которые, скорее всего, вызваны различиями в ДНК.

