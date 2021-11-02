Россиянам назвали единый сервис для поиска информации по коронавирусу

Социальная сеть «ВКонтакте» стала единым сервисом для поиска актуальной и проверенной информации по коронавирусу. Она запустила мини-приложение «Коронавирус» и одноименную тематическую ленту: благодаря им десятки миллионов человек получают информацию о пандемии из достоверных источников. Актуальные сервисы назвали в пресс-службе компании.

Кроме того, «ВКонтакте» помогает пользователям обмениваться личным опытом о вакцинации: в октябре соцсеть запустила мини-приложение «Коллективный иммунитет». Сервис показывает, сколько друзей вакцинировались, — можно сразу перейти с ними в чат, чтобы обсудить подробности. Это приложение также отображает актуальную мировую статистику по количеству вакцинированных.

«ВКонтакте» ежедневно сообщает о ситуации с коронавирусом в регионах. Соцсеть помогает оперативным штабам со всей страны распространять статистику по инфекции, а также информировать о мерах противодействия вирусу в отдельных регионах России.

«Еще в марте 2020 года мы совместно с ВОЗ одними из первых в России создали материал с основными фактами о коронавирусе. А позже представили тематическую ленту новостей "Коронавирус". Мы запускаем новые проекты, чтобы каждый мог сформировать собственный взгляд на ситуацию. Также мы предоставляем площадку и удобный сервис для обсуждения актуальных вопросов: вакцинация и коронавирус волнуют множество людей, и в этом огромном потоке мнений очень легко потеряться», — рассказала Екатерина Кочнева, руководитель социальных проектов «ВКонтакте».

Соцсеть также оказывает финансовую поддержку в борьбе с коронавирусом. С начала пандемии сервис целевые гранты 150 благотворительным организациям. Кроме того, «ВКонтакте» регулярно проводит прямые эфиры с врачами и сотрудничает с волонтерами. Так, на на разработку и продвижение продуктов, связанных с информированием пользователей, а также на поддержку НКО и благотворительных проектов в рамках борьбы с коронавирусом соцсеть инвестировала в общей сложности более 100 миллионов рублей.