Обнародована финансовая отчетность «ВКонтакте»

«ВКонтакте» в третьем квартале 2021 года увеличила выручку на 29 процентов

«ВКонтакте» по итогам третьего квартала 2021 года заработала свыше семи миллиардов рублей. Как сообщили в пресс-службе, выручка соцсети увеличилась на 29 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Отмечается, что за квартал на платформе вышло 65 крупных обновлений.

По данным сервиса Mediascope, 46 процентов аудитории рунета посещает «ВКонтакте» ежедневно, а за месяц охват достигает 75 процентов. В третьем квартале текущего года число российских пользователей в месяц составило 72 миллионов, а средняя ежедневная аудитория в России — 46,2 миллиона. Кроме того, соцсеть имеет высокий показатель вовлеченности — 64 процента.

В октябре компания представила новый продукт «VK Видео» — крупнейший видеосервис в России с ежедневной уникальной аудиторией свыше 40 миллионов человек. Пользователи «VK Видео» ежегодно смотрят более 2 миллиардов уникальных роликов. Авторы загружают свыше 250 миллионов видео. Всего у сервиса больше 2 миллиардов просмотров в сутки.

Каждый день пользователи соцсети обмениваются 15 миллиардами сообщений. Более 51,5 миллиона человек уже авторизуются в сервисах VK с помощью VK ID (не считая авторизации на vk.com) — это на 27 процентов больше, чем в прошлом квартале. Кроме того, на 66 процентов увеличилось количество мини-приложений, их число в третьем квартале 2021 года достигло 36 800.

«ВКонтакте» также запустила VK Почту. В первые дни после запуска почту с коротким доменом @vk.com оформили 5,7 миллиона человек. С момента запуска благодаря VK Donut создатели контента заработали более 126 миллионов рублей.

Отмечается, что соцсеть продолжит активно инвестировать в стратегические направления и развивать их: видео, в том числе «Клипы», звонки для личного и профессионального использования, музыку, e-commerce, а также суперприложение и экосистемные проекты, включая VK Combo, VK ID, VK Pay и VK Mini Apps.