Российский фондовый рынок открылся падением основных биржевых индексов в среду, 3 ноября. Индекс Мосбиржи на открытии основной торговой сессии на Московской бирже упал до 4192,14 пункта (минус 0,37 процента), индекс РТС — до 1840,37 пункта (минус 0,57 процента).

Лидерами роста «голубых фишек» на 10:05 стали TCS Group, «Полиметалл» и «Магнит». Бумаги этих компаний подорожали не более чем на 0,5 процента. Больше всего подешевели акции «Газпрома», «Лукойла» и «Роснефти». Падение не превысило 0,8 процента.

Курс доллара составил 71,58 рубля (плюс 0,05 рубля), курс евро — 82,91 рубля (плюс 0,09 рубля). Биткоин торговался по 62 894 доллара за монету.

Нефть марки Brent стоила 83,75 доллара за баррель (минус 1,14 процента), марки WTI — 82,67 доллара (минус 1,48 процента). Газовые фьючерсы на декабрь торговались по 903 доллара за тысячу кубометров.