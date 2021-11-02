Акции владельца крупнейшей шахты России разрешили продать Абрамовичу

Компания Greenleas International Романа Абрамовича может купить 26,74-процентную долю в компании «Распадская», которая управляет крупнейшей в России одноименной угольной шахтой. Разрешение на продажу дала Федеральная антимонопольная служба (ФАС), пишет «Коммерсантъ».

90,6 процента «Распадской» владеет Evraz, более четверти акций которой, в свою очередь, находится в собственности Greenleas International, около 20 процентов — у Abiglaze Ltd Александра Абрамова, а еще около десяти — у Crosland Global Ltd Александра Фролова.

До конца года Evraz намерена завершить выделение угольных активов, распределив акции угольной компании между всеми акционерами пропорционально их долям. Подробности сделки пока не объявлялись, в компании обещают предоставить детали в ноябре.

Подготовку начали около года назад, тогда Evraz консолидировал угольные активы на базе «Распадской». В итоге производственный комплекс стал включать семь шахт, два разреза и три обогатительные фабрики в Кемеровской области и одну шахту в Туве. Запасы объединенной компании составят 1,9 миллиарда тонн угля.

В октябре компания отчиталась о многократном увеличении чистой прибыли — до 43 миллиардов рублей — за первые девять месяцев 2021 года. На этом фоне бумаги компании резко росли в цене.