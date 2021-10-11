Акции крупнейшей шахты России взлетели

Акции угольной компании «Распадская» взлетели на 5,9 процента в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 11 октября. На пике в 14:38 мск бумаги выросли до 418,66 рубля за штуку, на 14:40 они торговались по 416,5 рубля (плюс 5,69 процента).

Бумаги компании выросли на новостях об увеличении чистой прибыли «Распадской» в 55 раз — до 43 миллиардов рублей — за первые девять месяца 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

20 августа акции «Распадской» выросли за день почти на 40 процентов после новостей об увеличении прибыли почти на 70 процентов за год, до 181 миллиона долларов. В конце сентября компания выплатила акционерам дивиденды в размере 23 рублей на акцию (доходность — 5,66 процента). ОАО «Распадская» управляет крупнейшей в России угольной шахтой Распадская, расположенной в Кемеровской области.

В последние месяцы возник мировой дефицит угля из-за закрытия в Китае угольных шахт и резкого роста цен на газ. В начале октября в Германии производитель электроэнергии Steag остановил работу электростанции Bergkamen-A после того, как у нее закончились запасы угля. В компании объяснили нехватку угля высоким спросом на него и подорожанием баржевых транспортировок.