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Акции крупнейшей шахты России взлетели

Акции «Распадской» взлетели на новостях о росте прибыли в 55 раз
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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Акции угольной компании «Распадская» взлетели на 5,9 процента в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 11 октября. На пике в 14:38 мск бумаги выросли до 418,66 рубля за штуку, на 14:40 они торговались по 416,5 рубля (плюс 5,69 процента).

Бумаги компании выросли на новостях об увеличении чистой прибыли «Распадской» в 55 раз — до 43 миллиардов рублей — за первые девять месяца 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

RASPRU Котировки акций от TradingView

20 августа акции «Распадской» выросли за день почти на 40 процентов после новостей об увеличении прибыли почти на 70 процентов за год, до 181 миллиона долларов. В конце сентября компания выплатила акционерам дивиденды в размере 23 рублей на акцию (доходность — 5,66 процента). ОАО «Распадская» управляет крупнейшей в России угольной шахтой Распадская, расположенной в Кемеровской области.

В последние месяцы возник мировой дефицит угля из-за закрытия в Китае угольных шахт и резкого роста цен на газ. В начале октября в Германии производитель электроэнергии Steag остановил работу электростанции Bergkamen-A после того, как у нее закончились запасы угля. В компании объяснили нехватку угля высоким спросом на него и подорожанием баржевых транспортировок.

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