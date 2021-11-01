Акции «Тинькофф» взлетели

Акции материнской компании «Тинькофф банка» TCS Group взлетели в ходе торгов в понедельник, 1 ноября. На 17:42 бумаги подорожали до 7782 рубля за штуку (плюс 6,6 процента по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии), свидетельствуют данные Московской биржи. На закрытии основной торговой сессии за акцию давали 7749,8 рубля (плюс 6,02 процента).

Индекс Мосбиржи на закрытии основных торгов составил 4221,49 пункта (плюс 1,72 процента), индекс РТС — 1866,98 пункта (плюс 1,26 процента). Лидерами роста «голубых фишек» Московской биржи стали TCS Group (плюс 6,02 процента, до 7749,8 рубля за акцию), Сбербанк (плюс 4,05 процента, до 370,58 рубля) и «Газпром» (плюс 1,85 процента, до 356,67 рубля). День в минусе закончил только «Яндекс» (минус 0,11 процента, 5872,6 рубля за акцию).

Курс доллара на 18:45 составил 71,23 рубля (плюс 0,28 рубля), курс евро — 82,57 рубля (плюс 0,65 рубля). Биткоин торговался по 61 462,3 доллара за монету (плюс 1,56 процента).

Нефть марки Brent торговалась по 84,56 доллара за баррель (плюс один процент), марки WTI — по 84,17 доллара (плюс 0,72 процента). Газовые фьючерсы стоили 818 долларов за тысячу кубометров.

