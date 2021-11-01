Американский фондовый рынок установил рекорд

Американский промышленный индекс Dow Jones установил исторический рекорд 1 ноября, впервые поднявшись выше 36 тысяч пунктов. В 16:34 по московскому времени индекс составлял 36 000,01 пункта (плюс 0,5 процента по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии).

Рост рыночного индекса обеспечило подорожание акций CRM, «Макдоналдс», Boeing, Walt Disney и American Express. Бумаги этих компаний росли в ходе торгов на 1-1,7 процента.

Другой американский фондовый индекс Standard & Poor's 500 (S&P 500) сохранил позиции относительно закрытия предыдущей торговой сессии. На 17:15 он составлял 4604,12 пункта (минус 0,03 процента). Индекс Nasdaq вырос до 15 509,7 пункта (плюс 0,07 процента).

Индекс Dow Jones — старейший рыночный индекс США. В его состав входят 30 американских компаний, среди которых Apple, «Макдоналдс», Microsoft, Nike, Boeing, Coca-Cola.