Акции «Яндекса» взлетели

Акции компании «Яндекс» взлетели почти на шесть процентов в ходе торгов в четверг, 28 октября. На 17:58 бумаги торговались по 5869,2 рубля за штуку (плюс 5,61 процента по сравнению с открытием торгов), свидетельствуют данные Московской биржи.

Бумаги продолжают отыгрывать позитивные данные отчета о росте выручки в третьем квартале на 52 процента. 27 октября бумаги компании выросли на пике на 5,7 процента.

«Яндекс» стал лидером роста «голубых фишек» Мосбиржи второй день подряд (плюс 5,2 процента, до 5863,6 рубля за акцию). В тройку также вошли «Полиметалл» (плюс 1,73 процента, до 1357 рублей) и TCS Group (плюс 1,24 процента, до 7358,2 рубля). Аутсайдерами стали «Сургутнефтегаз» (минус 4,67 процента, до 34,53 рубля), «Газпром» (минус 2,71 процента, до 352,37 рубля) и Сбербанк (минус 2,18 процента, до 363,25 рубля).

Индекс Мосбиржи упал до 4189,66 пункта (минус 0,94 процента), индекс РТС — до 1880,37 пункта (минус 0,58 процента).

Курс доллара на 18:40 составил 70,27 рубля (минус 0,35 рубля), курс евро — 82,1 рубля (плюс 0,17 рубля). Биткоин торговался по 61 515,4 доллара за монету (плюс 4,54 процента).

Нефть марки Brent торговалась по 83,13 доллара за баррель (минус 0,88 процента), марки WTI — по 82,06 доллара (минус 0,73 процента). Газовые фьючерсы на декабрь стоили 940 долларов за тысячу кубометров.