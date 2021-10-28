Акции «Русала» рухнули

Акции компании «Русал» рухнули более чем на 5 процентов в ходе торгов в четверг, 28 октября. На открытии основной торговой сессии на Московский бирже бумаги подешевели до 71,17 рубля за штуку (минус 5,4 процента по сравнению с закрытием предыдущих торгов). В 10:40 за одну акцию давали 71,57 рубля (минус 3,83 процента).

Причиной падения стал выход квартального отчета о снижении продаж алюминия на 11,8 процента, до 915 тысяч тонн. На Гонконгской бирже акции компании опускались почти на 19 процентов, до семи гонконгских долларов за штуку.

В середине октября бумаги компании установили рекорд на фоне новостей о подорожании алюминия, поднявшись до 87,87 рубля за штуку. Спустя несколько дней стоимость резко упала после обысков ФБР в вашингтонском доме родственников акционера компании Олега Дерипаски.

В конце сентября министерство торговли США призвало американские власти обложить «Русал» антидемпинговыми пошлинами на ввоз фольги в размере 62,18 процента. Там считают, что некоторые виды импортной фольги продаются в США ниже справедливой стоимости. Окончательное решение по тарифам вынесет Федеральная комиссия по международной торговле в первой половине ноября.