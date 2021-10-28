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Акции «Русала» рухнули

Акции «Русала» упали на 5,4 процента
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Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Акции компании «Русал» рухнули более чем на 5 процентов в ходе торгов в четверг, 28 октября. На открытии основной торговой сессии на Московский бирже бумаги подешевели до 71,17 рубля за штуку (минус 5,4 процента по сравнению с закрытием предыдущих торгов). В 10:40 за одну акцию давали 71,57 рубля (минус 3,83 процента).

Причиной падения стал выход квартального отчета о снижении продаж алюминия на 11,8 процента, до 915 тысяч тонн. На Гонконгской бирже акции компании опускались почти на 19 процентов, до семи гонконгских долларов за штуку.

RUALRU Котировки акций от TradingView

В середине октября бумаги компании установили рекорд на фоне новостей о подорожании алюминия, поднявшись до 87,87 рубля за штуку. Спустя несколько дней стоимость резко упала после обысков ФБР в вашингтонском доме родственников акционера компании Олега Дерипаски.

В конце сентября министерство торговли США призвало американские власти обложить «Русал» антидемпинговыми пошлинами на ввоз фольги в размере 62,18 процента. Там считают, что некоторые виды импортной фольги продаются в США ниже справедливой стоимости. Окончательное решение по тарифам вынесет Федеральная комиссия по международной торговле в первой половине ноября.

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