Акции «Русала» установили рекорд

Акции компании «Русал» установили рекорд в ходе торгов на Московской бирже в пятницу, 15 октября. На пике в 17:43 мск бумаги стоили 87,87 рубля за штуку. На закрытии основной торговой сессии они торговались по 81,68 рубля (плюс 3,39 процента по сравнению с закрытием предыдущей сессии). Акции компании выросли на фоне подорожания алюминия.

Индекс Мосбиржи на закрытии торгов упал на 0,04 процента, до 4257,57 пункта, индекс РТС вырос на 0,74 процента, до 1889,89 пункта.

Лидерами роста «голубых фишек» стали «Татнефть», «Лукойл» и «Сургутнефтегаз». Больше остальных к закрытию основной сессии подешевели акции НЛМК (минус процента, до рубля за акцию), «Полиметалла» и «Магнита».

Курсы доллара и евро днем упали до 71,09 и 82,55 рубля впервые с июля 2020 года. На 18:40 мск за доллар давали 70,97 рубля (минус 0,54 процента), за евро — 82,3 рубля (минус 0,55 процента).

Нефть марки Brent торговалась по 84,8 доллара за баррель (плюс 0,95 процента), марки WTI — по 82,23 доллара (плюс 1,13 процента). Газовые фьючерсы стоили 1090 долларов за тысячу кубометров.