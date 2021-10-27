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Акции «Яндекса» взлетели

Акции «Яндекса» выросли на 5,7 процента на новостях о росте выручки
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Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Акции компании «Яндекс» взлетели почти на шесть процентов в ходе торгов в среду, 27 октября. В 17:57 мск на Московской бирже бумаги торговались по 5617,4 рубля за штуку (плюс 5,7 процента по сравнению с открытием торгов). На закрытии основной торговой сессии акция стоила 5569 рублей (плюс 4,89 процента).

Причиной стала новость о росте выручки в третьем квартале на 52 процента, до 91,3 миллиарда рублей. Также «Яндекс» увеличил прогноз по выручке на 2021 год с 330-340 миллиардов до 340-350 миллиардов рублей.

YNDXRU Котировки акций от TradingView

Индекс Мосбиржи на закрытии торгов упал на 0,15 процента, до 4229,53 пункта, индекс РТС — на 1,31 процента, до 1891,28 пункта.

Лидерами роста голубых фишек стали «Яндекс» (плюс 4,89 процента, до 5569 рублей за акцию), «Полюс» (плюс 3,08 процента, до 14 083 рублей) и «Магнит» (плюс 1,67 процента, до 6680 рублей). Больше всего подешевели бумаги «Татнефти» (минус 2,24 процента, до 549,6 рубля), «Роснефти» (минус 1,71 процента, до 639,7 рубля) и «Норникеля» (минус 1,41 процента, до 22 368 рублей).

Курс рубля на 18:35 составил 70,47 рубля (плюс 0,92 рубля), курс евро — 81,7 рубля (плюс 1,04 рубля). Биткоин, рухнувший сегодня почти на семь процентов, до 58 132 доллара, немного подрос и торговался по 58 955 долларов за монету.

Нефть марки Brent упала на 1,47 процента, до 84,37 доллара за баррель, марки WTI — на 1,33 процента, до 83,52 доллара. Газовые фьючерсы на декабрь торговались по 1065 долларов за тысячу кубометров.

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