Акции «Мечела» обвалились

Акции «Мечела» упали почти на восемь процентов

Акции «Мечела» обвались почти на восемь процентов в ходе торгов на Московской бирже в четверг, 28 октября. На 11:25 бумаги упали до 139,7 рубля за штуку (минус 7,78 процента по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии).

Падение произошло на фоне выхода отчета, зафиксировавшего рост чистого убытка компании по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за девять месяцев почти в два раза, до 820,6 миллиона рублей. Также повлияло снижение цен на уголь в Китае на 11,5 процента.

В конце августа привилегированные акции «Мечела» подорожали почти на 18 процентов, до 219,9 рубля, после выхода отчета компании за второй квартал и первое полугодие. Консолидированная выручка группы за первые шесть месяцев года достигла 184,9 миллиарда рублей (плюс 40 процентов на годовом уровне).

28 октября из-за плохой отчетности рухнули акции другого российского промышленного гиганта. Бумаги «Русала» подешевели на 5,4 процента на фоне новостей о снижении продаж алюминия на 12 процентов.