Акции «Мечела» взлетели почти на 18 процентов

Привилегированные акции компании «Мечел» в ходе торгов 27 августа дорожали почти на 18 процентов, свидетельствуют данные Московской биржи. Стоимость на максимуме взлетала до 219,90 рублей.

К моменту написания новости бумаги стоили 216,7 рубля (рост на 15,83 процента). Обыкновенные акции дорожали на 3,47 процента — до отметки в 105,24 рубля. На максимуме цена поднималась до 106,9 рубля.

Рост стоимости фиксируется на фоне выхода отчетности компании за второй квартал и первое полугодие. Консолидированная выручка группы за первые шесть месяцев года достигла 184,9 миллиарда рублей, что представляет собой рост в 40 процентов на годовом уровне.

Прибыль составила 31,8 миллиарда рублей и выросла более чем в три раза. Результаты в компании объяснили ростом цен почти на все виды угольной продукции, коксохимическую продукцию и железорудный концентрат. «Мечел» также отчитался об увеличении добычи угля за второй квартал на 12 процентов.

