Акции Qiwi рухнули после распоряжения Путина

Акции компании Qiwi падают более чем на шесть процентов в ходе торгов 25 августа, свидетельствуют данные Московской биржи. К моменту написания новости стоимость бумаг составляла 668 рублей, на минимуме она опускалась до 667 рублей.

Бумаги дешевеют после публикации распоряжения президента России Владимира Путина об утверждении единого центра учета перевода ставок букмекерских контор. Им стала небанковская кредитная организация «Мобильная карта». Документ вступит в силу с 1 сентября.

На эту роль претендовал Qiwi, один из крупнейших платежных сервисов и оператор одноименных платежных кошельков. В декабре 2020 года в компании сообщали «Интерфаксу», что ее выручка может пострадать без активной роли в этой сфере.

Закон, учреждающий Единый регулятор азартных игр в качестве нового государственного органа с широкими полномочиями надзора за рынком ставок на исход событий, был принят в декабре, новый назначенный центр учета должен заменить отдельных операторов к концу сентября.