Qiwi предупредила о возможной потере банковской лицензии

Платежная компания Qiwi предупредила инвесторов о возможности новых санкций со стороны Центробанка, в крайнем случае возможна даже потеря банковской лицензии. Об этом говорится в финансовом отчете компании, на который ссылается РБК.

Среди мер, на которые может пойти регулятор, также перечисляются штрафы, запрет на проведение определенных операций, введение временной администрации. Поводом для них может стать любое выявленное в ходе проверки нарушение.

В предыдущих отчетах настолько жесткие формулировки не употреблялись, в компании указывали только, что ЦБ может ввести некоторые ограничения. Представитель Qiwi отметил, что риск отзыва лицензии оценивается как крайне низкий. По его словам, компания постоянно сотрудничает с регулятором и уже устранила все ранее выявленные нарушения.

Материалы по теме Чужими руками Компании по всему миру нашли легкий способ выхода на биржу. Он дает миллиарды, но рушит экономику Советский подход Продуктовые карточки помогли выжить людям в СССР. Могут ли их ввести в России и нужно ли это?

Проблемы у Qiwi возникли в конце 2020 года. Тогда ЦБ после масштабной плановой проверки оштрафовал компанию и на шесть месяцев запретил проводить большинство видов платежей для иностранных интернет-магазинов. Также компания лишилась права делать переводы на предоплаченные карты клиентов. Как утверждали источники на рынке, на такие меры ЦБ пошел в рамках борьбы с незаконными онлайн-казино и букмекерами.

Между тем в отчете для инвесторов Qiwi подчеркнула, что усиление давления идет не конкретно на компанию, а на всю сферу киберпространства и трансграничных платежей. Из-за этого компания не может повлиять на будущие более строгие проверки или ужесточение требований, в ходе которых караться будут даже незначительные нарушения.

Например, у Qiwi может не оказаться всех материалов по деятельности карт рассрочки «Совесть» или Рокетбанка. Первый проект был продан, а второй закрыт, в результате если ЦБ запросит специфические сведения, то взять их будет негде. А неисполнение требований грозит санкциями.