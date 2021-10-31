Маск заявил о готовности продать акции Tesla ради спасения людей от голода

Генеральный директор компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил в своем Twitter-аккаунте, что готов поделиться частью своих средств ради того, чтобы спасти человечество от голода.

Ранее исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) Дэвид Бизли заявил, что для того, чтобы предотвратить «катастрофу» для людей и справиться с проблемой голода необходимо всего два процента от всего состояния Маска, составляющего почти 289 миллиардов долларов.

«Если ВПП может объяснить в этой цепочке твиттов, как шесть миллиардов долларов могут решить проблему мирового голода, я готов сейчас же продать акции Tesla и решить ее. Но финансовая отчетность должна быть открытой, чтобы общественность видела, как именно тратятся деньги», — ответил Маск.

Ранее глава SpaceX раскритиковал новый план налогообложения для миллиардеров и корпоративных гигантов, предложенный администрацией президента США Джо Байдена.