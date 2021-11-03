Том Хэнкс отказался летать в космос на корабле Безоса из-за высокой цены

Актер Том Хэнкс признался, что отказался лететь в космос за 28 миллионов долларов

Американский актер Том Хэнкс признался, что ему предлагали полететь в космос на корабле Джеффа Безоса New Shepard за 28 миллионов долларов, но он отказался из-за слишком высокой цены. Об этом он заявил в эфире вечернего шоу Джимми Киммела, отрывок которого опубликован на YouTube.

При этом 65-летний артист сразу уточнил, что у него нет никаких проблем с деньгами. «У меня хорошо идут дела, Джимми, но я не буду платить 28 миллионов долларов!» — ответил он телеведущему.

По словам Хэнкса, его место в итоге занял 90-летний канадский актер Уильям Шетнер, известный по роли капитана Кирка в оригинальном научно-фантастическом сериале «Звездный путь».

О полете Шетнера сообщалось 13 октября. Вместе с ним в космос на суборбитальном корабле New Shepard отправились вице-президент компании Blue Origin Одри Пауэрс, экс-инженер НАСА Крис Бошуизен, а также вице-президент компании Dassault Systèmes Глен де Вриз.