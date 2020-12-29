Прах звезды «Стар Трека» 12 лет тайно хранился на МКС

Прах звезды сериала «Стар Трек» Джеймса Духана на протяжении 12 лет тайно хранился на Международной космической станции (МКС). Об этом пишет The Times.

По информации издания, сын актера Крис попросил предпринимателя Ричарда Гэрриотта пронести на МКС прах отца, заламинированный в его портрет. В октябре 2008 года бизнесмен, отправившийся на станцию в качестве космического туриста, сумел пронести на МКС фотографию и спрятать ее под внутренним покрытием европейского модуля «Коламбус».

По словам бизнесмена, это было сделано совершенно секретно. Гэрриотт, опасаясь штрафа, попросил родственников актера не предавать этот факт огласке. Семья Духана была рада, что его прах попал на борт МКС, хоть и расстроена, что об этом было нельзя рассказать публично. Теперь же, полагает бизнесмен, прошло достаточно времени для огласки этой истории. Сын Духана объяснил, что космос был одной из страстей его отца, поэтому он мечтал отправиться туда.

Канадский актер Джеймс Духан прославился, исполнив роль Монтгомери «Скотти» Скотта в сериале «Стар Трек» и его фильмах-продолжениях. Он умер в 2005 году в возрасте 85 лет.