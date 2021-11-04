Выявлено опасное последствие приема пищи в одиночку

Ученые из Кореи: прием пищи в одиночку увеличивает риск болезней сердца у пожилых женщин

Исследователи из Кореи выявили, что прием пищи в одиночку приводит к повышению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний у пожилых женщин. Статья ученых опубликована в журнале Menopause.

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При приеме пищи в одиночку люди склонны есть быстрее. Последствием этого является увеличение индекса массы тела, кровяного давления и уровня липидов крови — факторов, увеличивающих опасность развития сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые из трех южнокорейских университетов проанализировали здоровье около 600 женщин старше 65 лет. Они сравнили образ жизни и диету участниц исследования, питавшихся в одиночку и в компании.

Выяснилось, что у первых было меньшим потребление калорий, углеводов, клетчатки, натрия и калия. Кроме того, у них в 2,58 раза был выше риск развития стенокардии — вызванных сокращением притока крови болей в груди, которые также являются симптомом коронарной недостаточности.

Проведенное ранее исследование также показало, что частые приемы пищи в одиночку связаны с увеличением риска ожирения и повышенным кровяным давлением.