Данные миллионов пользователей VPN-сервисов утекли в сеть

В интернет утекла база данных с 45,5 миллиона пользователей мобильных VPN-сервисов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По информации издания, в сеть утекли данные тех, кто пользовался сервисами FreeVPN.org и DashVPN.io. Оба принадлежат международной компании ActMobile Networks со штаб-квартирой в США. Данные юзеров были оставлены на незащищенном сервере системы управления базами данных MongoDB.

В базе со слитой информацией были логины и пароли, IP-адреса и идентификаторы устройств пользователей, а также адреса электронной почты, даты регистрации, обновления профиля и последнего входа в сеть. В базе были данные с 2017 по 2021 годы.

Ранее гендиректор российской компании-разработчика антивирусного обеспечения Dr. Web Борис Шаров рассказал, какой VPN-сервис может быть безопасным. По мнению Шарова, единственным безопасным VPN-сервисом является корпоративный. Эксперт напомнил, что пользователь не знает, куда попадают его данные и кому принадлежит тот или иной сервис.