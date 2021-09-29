Назван единственный безопасный VPN-сервис

Гендиректор российской компании-разработчика антивирусного обеспечения Dr. Web Борис Шаров рассказал, какой VPN-сервис может быть безопасным, сообщает РИА Новости.

По мнению Шарова, единственным безопасным VPN-сервисом является корпоративный.

«Когда мы работаем на удаленке и по VPN-каналу заходим на корпоративный сервер, такое соединение, в принципе, безопасно. Но когда мы говорим о VPN как о средстве выхода на те ресурсы, которые нам недоступны, нужно понимать: другой конец абсолютно небезопасный», — объяснил специалист.

Эксперт напомнил, что пользователь не знает, куда попадают его данные и кому принадлежит тот или иной сервис. В такой ситуации россияне «игнорируют запрет, введенный государством», передавая данные анонимным владельцам сервиса, которые якобы обеспечивают безопасное соединение.

«И на этом разговор о безопасности VPN можно заканчивать», — заключил Шаров.

Глава Dr. Web также оценил работу «русских хакеров». По его мнению, обвинения против них являются игрой на публику, а сами инциденты быстрого обнаружения СМИ источника подобных атак вызывают на лице улыбку.