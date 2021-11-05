Очевидцы рассказали о засекреченном в СССР пожаре со 106 погибшими детьми

Очевидцы пожара в Чувашии в 1961 году: школа со 106 детьми сгорела за десять минут

Очевидцы засекреченного во времена СССР пожара в школе поселка Эльбарусово в Чувашии, который произошел ровно 60 лет назад, 5 ноября 1961 года, рассказали корреспонденту «Ленты.ру» о том, как в здании всего за пять-десять минут погибли 106 детей и четверо педагогов. По их словам, к трагедии привели халатность школьных работников, паника и заблокированные эвакуационный выход и окна, а пожарные расчеты из-за отсутствия дорог прибыли, когда от здания уже ничего не осталось.

106 детей погибли во время пожара в эльбарусовской школе

Пожар вспыхнул во время праздничного концерта по случаю 44-й годовщины Октябрьской революции, когда внутри были более 200 человек — учителя и семьи с детьми, в том числе — дошкольники.

Пока в актовом зале, который в обычные дни перегородкой делили на два учебных класса, шли выступления, в соседнем кабинете учитель физики Михаил Иритков ремонтировал бензиновый двигатель, чтобы запустить кинопроектор для показа фильма. Ему помогали два десятиклассника.

Из-за их оплошности бензин разлился по кабинету и вспыхнул, после чего учитель и старшеклассники выпрыгнули в окно и убежали, никого не предупредив.

Вдруг раздался оглушительный крик, и все увидели языки пламени, бензобак вспыхнул, а затем взорвался, как бомба, — рассказал "Ленте.ру" Аркадий Гаврилов, учившийся тогда в шестом классе. — Дверь кабинета физики вышибло в актовый зал через коридор. Поднялась невообразимая суматоха. Я кое-как вылез из окошка, на руках висели лоскуты кожи. (...) Прошло буквально пять-десять минут, и спасать там было уже некого. Крыша обвалилась — и крики прекратились

По словам пережившей трагедию при пожаре Людмилы Гордеевой, в первые мгновения понять ничего было нельзя, кто-то даже сказал, что американцы сбросили атомную бомбу. Дети сперва побежали к двери, но развернулись, когда увидели зарево пожара в коридоре.

Эвакуация осложнялась тем, что из-за большого числа людей перед концертом решили сдвинуть парты — они располагались вдоль стены с окнами и мешали выбираться из горящего помещения. Кроме того, школьное имущество, которое мешало представлению, сгребли туда, где был запасной выход, поэтому им никто не смог воспользоваться.

Я сразу побежала к окнам. Они были закрыты, но музыкальный руководитель как дал гармошкой по стеклам! — рассказала Гордеева. — Стекла вылетели из рам, и я стала карабкаться на подоконник. Он высоко, а я была мала ростом. Кое-как залезла по пояс, ноги повисли. Чувствовала, что другие дети уже лезут по мне. Не знаю, то ли меня вытолкнули, то ли я сама выпала на землю. Так и спаслась. Была испугана до такой степени, что не знала, куда идти и что делать

Многочисленных пострадавших лечили в соседних населенных пунктах, а самых тяжелых отправляли в Москву.

«Все кричат, орут. Хороших обезболивающих в те времена, наверное, не было. Или были, но всем не хватало, — рассказал выживший эльбарусовец Юрий Макаров. — Помню, поставили тазы с марганцовкой. Макнешь туда руки — и боль чуть-чуть стихает. Вытащишь — и опять горит. Потом я потерял сознание. В таком состоянии меня застала приехавшая в больницу мать. Затем нас отправили в институт Вишневского».

Секретный пожар

Вместо того, чтобы принять меры после пожара со 110 погибшими, провести тщательное расследование и помочь родственникам, советское руководство приняло решение срочно похоронить жертв в братской могиле. Они опасались массовых беспорядков перед 44-й годовщиной Октябрьской революции, поэтому всю ночь с 5-го на 6-е ноября плотники готовили гробы на судоверфи Мариинского Посада.

Похоронную процессию сопровождали милиционеры, а сотрудники КГБ в штатском не позволяли никому фотографировать. Тем, кто успел сделать снимки, засвечивали пленку.

Между могил бегали родители — они смотрели, куда кладут их детей, и вставляли в землю палки, чтобы запомнить место.

В партийном отчете о членах семей писалось следующее:

продемонстрировали высокую политическую сознательность, гражданское мужество и организованность

В этом же документе говорилось, что выводы из эльбарусовской трагедии должны сделать все жители Советского Союза, однако никаких мер по факту не предпринималось, и уже через год примерно в 20 километрах от Эльбарусово, в городке Цивильске, из-за халатности с использованием бензина полностью сгорел Дом пионеров. В тот раз обошлось без жертв.

Первые публичные траурные мероприятия прошли в Эльбарусово только в период гласности, на 30-летнюю годовщину — 5 ноября 1991-го. До этого местные жители обсуждали трагедию лишь шепотом.

«Долгое время могилки находились в запустении: неухоженные, заросли бурьяном. Кресты попадали, сгнили, — рассказала "Ленте.ру" учительница истории и автор книги "Эльбарусово. День трагедии" Полина Иванова. — И так их похоронили... не знаю как. Поставили гробы, зарыли. Народ туда не пускали. Похороны могли видеть только подростки, приехавшие к кладбищу на велосипедах с окрестных деревень. Родители не знали, где лежат их дети».

Учителя физики Ириткова и директора школы Самуила Ярукина исключили из рядов КПСС и осудили на десять и восемь лет соответственно, а также оштрафовали на 21 тысячу 317 рублей. Через два года директору школы изменили статью и сократили наказание до трех лет. Потерявший в пожаре жену Иритков отсидел полный срок. По партийной линии наказали и других лиц, косвенно виновных в трагедии.