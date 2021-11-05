Умер звезда сериала «Сыны анархии»

Американский актер, звезда сериала «Сыны анархии» Уильям Лакинг умер в возрасте 80 лет. Об этом сообщает издание Metro со ссылкой на его жену Инсул.

Супруга артиста рассказала, что Лакинг скончался у себя дома в Лас-Вегасе. Она не стала раскрывать причину смерти актера. Инсул Лакинг также отметила, что Уильям на экране часто играл крутых и сильных мужчин, однако в реальной жизни был элегантным человеком с острым умом, который любил дискутировать о политике, последних событиях, физике и философии.

Лакинг начал свою карьеру в 1968 году в сериале «Лансье». Позже он снимался «Секретных материалах», «Коломбо», «Красном драконе», «Планете Ка-Пэкс» и «Эрин Брокович: красивая и решительная». Известность актеру принесла роль Пайни Уинстона в сериале «Сыны анархии».

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