Умер звезда фильма «Ва-банк»

Звезда комедии «Ва-банк» Кшиштоф Кершновский умер в возрасте 70 лет. Об этом сообщает актерское объединение teatr tm.

«Сложно собраться с мыслями и передать их словами. Горе, печаль, неверие и тоска. Мы будем скучать по времени вместе — на сцене и вне ее. Будет не хватать разговоров с вами, дискуссий и споров», — отметили в актерском объединении.

Наибольшую известность польскому актеру принесли роли в фильмах «Ва-банк» (1981) и «Ва-банк 2 или Ответный удар» (1984). В этих фильмах он исполнял роль Нуты - одного из братьев-авантюристов.

Актер также снимался в картинах «Человек из мрамора» (1977), «Киллер» (1997), «Суперпродукция»(2002), служил в театрах в Варшаве и Быдгоще.

Ранее стало известно о смерти российской актрисы театра и кино Ольги Красиной, сыгравшая главную роль в фильме «Пиковая дама» 1960 года. Артистка скончалась в возрасте 80 лет. На ее счету роли в 11 фильмах, первым из которых для Красиной стала работа «Пиковая дама» (1960) режиссера Романа Тихомирова, где она сыграла главную роль Лизы. Также она сыграла главные роли в картинах «В пути» (1961) и «Зайчик» (1964).