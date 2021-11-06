В США раскрыли цель визита директора ЦРУ в Москву

CNN: директор ЦРУ Уильям Бернс ездил в Москву, чтобы предупредить Россию по Украине

Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс ездил в Москву, чтобы предупредить Россию по Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на CNN.

По данным неназванных источников, американский лидер Джо Байден направил Бернса в Москву, чтобы предупредить Кремль, что Соединенные Штаты внимательно следят за увеличением числа войск близ границы с Украиной. Также директор ЦРУ должен был попытаться определить, что мотивирует действия России, рассказали источники телеканала.

Ранее сообщалось, что Бернс приехал в Москву по поручению американского лидера, чтобы провести ряд встреч с властями России и обсудить вопросы, касающиеся американо-российских отношений. 2 ноября он встретился с секретарем Совета безопасности (СБ) России Николаем Патрушевым.

