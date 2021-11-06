Россия потребовала от США компенсации за потерю доступа к дипсобственности

Россия потребовала от США компенсации в сотни тысяч долларов за потерю доступа к дипломатической собственности. Об этом сообщил в эфире телеканала RTVI советник-посланник посольства России в Вашингтоне Сергей Кошелев.

Советник посольства пояснил, что в общей сложности речь идет о шести изъятых объектах. «Мы не имеем доступа, мы не можем сказать, в каком состоянии инженерные коммуникации, не можем сказать, в каком состоянии оставленные там материальные ценности. Могу вас заверить, что это многие десятки, а то и сотни тысяч долларов», — отметил он.

Он также отметил, что вопрос дипсобственности является самым острым раздражителем в двусторонних отношениях государств, которые и так находятся на достаточно низком уровне. «Мы самым настоятельным образом на всех уровнях требуем безусловного возврата и, разумеется, компенсации тех потерь, которые мы понесли», — заявил дипломат.