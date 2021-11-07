Астероид размером с Эйфелеву башню приблизится к Земле в декабре. Об этом сообщает издание Daily Record со ссылкой на данные НАСА.

Объект под названием 4660 Nereus получило классификацию как потенциально опасный астероид. Его длина составляет 330 метров. Небесное тело максимально приблизится к планете 11 декабря и пролетит на расстоянии 3,9 миллиона километров. Отмечается, что это в 10 раз больше, чем расстояние между Землей и Луной.

Ранее сообщалось, что огромный и потенциально опасный астероид Апофис приблизится к Земле через несколько лет, предположительно, 13 апреля 2029 года. Небесное тело шириной 340 метров окажется на расстоянии всего в 31 тысячу километров от нашей планеты, это ближе, чем расположение геостационарных искусственных спутников.