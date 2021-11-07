Facebook оказался вреден для каждого восьмого своего пользователя

Примерно каждый восьмой из 2,9 миллиарда пользователей Facebook имеет проблемы, похожие на зависимость от социальной сети, об этом говорят итоги исследования, проведенного в компании, пишет Daily Mail.

Оказалось, использование платформы вредно: влияет на сон, работу, воспитание детей, производительность на работе или отношения. Часть людей не высыпаются, из-за того, что постоянно прокручивают ленту. В некоторых случаях родители уделяли больше внимания Facebook, чем заботе о своих детях или общению с ними.

Трудности затрагивают 12,5 процента пользователей Facebook или более 360 миллионов человек. К примеру, в США зависимых пользователей около 10 процентов, а на Филиппинах и в Индии, «крупнейшем рынке компании», эта цифра достигает 25 процента от общего числа. «Такие действия, как покупки, секс и использование Facebook, если они повторяются и чрезмерны, могут вызвать проблемы у некоторых людей», — пришли к выводу специалисты.

По данным экспертов, зависимость появилась и у пользователей других приложений, включая Instagram и WhatsApp, которые принадлежат материнской компании Meta.

Ранее компанию переименовали в Meta. Руководство захотело, чтобы название отражало направленность соцсети на построение «метавселенной».