Мимолетное предостережение Путина оператору попало на видео

Президент России Владимир Путин мимолетно предостерег снимавшего его оператора от падения. Ситуация попала в выпуск программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1», фрагмент видео опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале.

Оператор снимал главу государства в его резиденции в Сочи и пятился назад с камерой в руках через коридоры. В один момент Путин сказал ему «Не упади. Не оступись там», предостерегая телевизионщика о некоем препятствии.

В конце сентября Путин в начале видеовстречи с лидерами партий, прошедших в Госдуму по итогам выборов, отреагировал на колкости, которыми они обменивались в его отсутствие. Он сказал лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, что тот «мрачновато» шутит.

