Мощный выброс метана произошел в Казахстане

В забое шахты Абайская в Казахстане произошел выброс метана, погибли шестеро горняков

В городе Абай Карагандинской области Казахстана произошел мощный выброс метана. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе МЧС страны.

Инцидент был зафиксирован в забое вентиляционного штрека К10 шахты Абайская в воскресенье, 7 ноября, около 09:30 по местному времени (06:30 мск).

Согласно предварительным данным, в результате случившегося погибли шестеро горняков, двое получили травмы — их состояние уточняется. В ведомстве рассказали, что всего в шахте находились 64 работника — 56 из них сразу самоэвакуировались.

В настоящее время производится подъем тел на поверхность. Обстоятельства и причины выясняются, производственный процесс приостановлен. На место выехала комиссия под руководством главы МЧС Казахстана Юрия Ильина.

5 ноября сообщалось, что обрушение породы произошло на руднике в Якутии. Инцидент случился на руднике «Интернациональный» города Мирный во время горнопроходческих работ. Пострадавшему придавило ноги, его подняли на поверхность и передали медикам.