Раскрыт секрет банта на женских трусах

Журналисты раскрыли секрет расположения одной и той же декоративной детали в виде банта на передней части женских трусов и вызвали споры в сети. Соответствующая дискуссия развернулась на портале Reddit.

Редакторы издания Tyla объяснили, что до появления электричества женщинам часто приходилось одеваться в темноте при свечах, поэтому историки сходятся во мнении, что бант помогал им определить лицевую сторону нижнего белья.

В то же время пользовательница сети @atenea-del-sol заявила, что в древности одежду не оснащали резинками, и по этой причине большинство людей подпоясывались лентой. Таким образом банты появились и на нижнем белье.

Обсуждая тему в комментариях под постом, юзеры отметили, что бант помогает им определить переднюю часть трусов, а другие, в свою очередь, предположили, что его пришивают к белью в качестве украшения.

В сентябре Balenciaga порекомендовала не стирать трусы за десятки тысяч рублей самостоятельно вручную или в стиральной машине. Вместо этого они предложили отдавать грязные вещи в химчистку, чтобы сохранить качество материала в первозданном виде.