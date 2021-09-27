Balenciaga порекомендовала не стирать трусы за десятки тысяч рублей

Французский дом моды Balenciaga выпустил дорогое нижнее белье и порекомендовал отказаться от его стирки. Об этом сообщает The Sun.

Речь идет о хлопковых трусах черного цвета. Стоимость изделия модели слип составляет 95 фунтов стерлингов (около 9,5 тысячи рублей). Цена вторых трусов-боксеров равна 195 фунтам стерлингов (около 19,5 тысячи рублей).

В описании к товару Balenciaga порекомендовала не стирать нижнее белье самостоятельно вручную или в стиральной машине. Вместо этого представители бренда посоветовали отдавать грязные вещи в химчистку, чтобы сохранить качество материала в первозданном виде.

Ранее в сентябре в новых брюках Balenciaga увидели оскорбление целой расы. Речь идет о спортивных брюках Trompe-L'Oeil стоимостью 86 тысяч рублей. Вещь оформлена вставкой на поясе, напоминающей нижнее белье. Отмечается, что такая деталь на одежде создает иллюзию спущенных штанов, которые носили чернокожие представители хип-хоп-сообщества США в 1990-е годы.

Balenciaga — французский дом моды, основанный испанским дизайнером Кристобалем Баленсиагой (Cristobal Balenciaga) в 1917 году. Ныне дом Balenciaga принадлежит французской модной группе Kering.

